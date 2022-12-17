Декабрь, 17 в 19:03

Энергосистеме Украины приходится справляться с последствиями очередного ракетного обстрела, который Россия устроила накануне. Из-за нанесенных ударов часть украинских областей временно отменила стабилизационные графики отключения света.

Так, например, в Киеве были отменены плановые графики, а сама столица вернулась к экстренным отключениям света. В частности, экстренные обесточивания продолжаются в Киевской, Днепропетровской, Одесской, Запорожской и других областях, когда в Кировоградской области, части Херсонской области и городе Одесса действуют аварийные обесточивания.

Впрочем, стабилизационные графики все еще работают в ряде регионов Украины, поэтому облэнерго обнародовали расписание на следующие сутки. Узнать о ситуации со светом позволяет облэнерго Харьковской, Львовской, Винницкой, Черниговской, Закарпатской, Хмельницкой, Тернопольской, Кировоградской, Сумской, Полтавской, Николаевской Винницкой и Черновицкой областей.

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Где и когда не будет света 18 декабря — читайте в материале Фактов ICTV.

Харьковская область

В Харьковоблэнерго и дальше действуют графики отключения электроэнергии.

Плановые отключения предусматривают 12 очередей среди потребителей, а начало каждой из очередей меняется еженедельно.

Посмотреть свою очередь на сайте Харьковоблэнерго, можно следующим образом:

Открыть форму по этой ссылке .

. Выбрать из выпадающего списка ваш населенный пункт, улицу и номер дома.

Нажать Проверить.

Результат проверки появится внизу.

Форма действует только для плановых отключений, предупредили в облэнерго.

Львовская область

Облэнерго Львовщины также придерживается ранее введенных графиков.

Потребители электроэнергии распределены на три группы. Абонентам в разные дни недели выключают свет по четыре часа. Отдельно в сутки есть зарезервированные часы, когда свет могут выключать дополнительно. Электроэнергия стабильно будет поставляться дважды в сутки по четыре часа (вместе — 8 часов).

С перечнем графиков для различных групп львовян можно ознакомиться по этой ссылке.

Винницкая область

Винницаоблэнерго придерживается графиков обесточивания для потребителей.

Очередность плановых отключений можно посмотреть по ссылке.

Узнать соответствие между очередью, которая будет обесточена, и адресом, где планируется отключение света, можно по этой ссылке.

Просмотр плановых и аварийных отключений в личном кабинете и на сайте.

Черниговская область

В Черниговоблэнерго сообщили, что из-за российских атак 16 декабря пришлось вернуться к графику отключений электроэнергии “три через шесть”.

Область разделена на три группы, которые имеют соответствующие цвета — желтый, синий и зеленый.

Узнать принадлежность своего адреса к той или иной группе можно по этой ссылке.

Посмотреть график отключений света для четного и нечетного дня месяца, распределенного между тремя группами можно по этой ссылке.

Также по этой ссылке можно узнать информацию об отключении через ЭИС-код или лицевой счет потребителя.

Закарпатская область

Облэнерго Закарпатья придерживается почасовых отключений электроэнергии, действующих согласно графикам.

Впрочем, фактические часы включения/отключения могут быть изменены в случае:

несоблюдение доказанных предельных величин потребления электрической энергии потребителями области;

во время воздушной тревоги на территории Закарпатья;

в случае отсутствия связи для дистанционного включения / отключения электроэнергии, в результате чего требуется время для проезда аварийных бригад к подстанциям;

на время, необходимое для проведения переключений по смене очередей.

На 18 декабря прогнозируемые часы для трех очередей и одной дополнительной очереди можно узнать по этой ссылке.

Полтавская область

Полтаваоблэнерго продолжает использовать стабилизационные отключения электроснабжения.

Облэнерго планирует выключать по одной очереди согласно графику почасового отключения (ГПО). Ожидается, что вторая очередь, которая в графике обозначена в скобках, выключаться не будет.

Ознакомиться с ГПО в Полтавской области можно по этой ссылке.

Принадлежность адреса к той или иной очереди в области можно узнать по этой ссылке.

Хмельницкая область

Графики Хмельницкоблэнерго, как и раньше, учитывают четыре очереди потребителей, которые постепенно обесточиваются для распределения электрической энергии между жителями региона.

В облэнерго предупреждают, что порядок отключения света между очередями может быть скорректирован.

Посмотреть адрес в графике почасовых отключений света можно по ссылке.

Узнать график отключений света можно по этой ссылке.

Тернопольская область

Графики Тернопольоблэнерго на 18 декабря действуют в соответствии с планом, установленным 12 декабря.

Подача электроэнергии распределена, как и раньше, между тремя группами потребителей. Каждая группа имеет свое время, когда адреса группы будут обесточены.

Посмотреть соответствие адреса к отключению света согласно графику можно по этой ссылке.

Сумская область

Графики, сформированные Сумыоблэнерго, касаются отключений электроэнергии по городу Сумы и области.

Плановые отключения света предусматривают три очереди, а количество часов с запитанными электроэнергией зданиями зависит от температуры окружающей среды.

Подробнее ознакомиться с графиками можно по этой ссылке.

Черкасская область

В связи с российской атакой по инфраструктуре Украины Черкассыоблэнерго перешли к “зеленому” графику отключений света, что предусматривает для потребителей электроэнергии четыре часа со светом через два часа без света.

По актуальной информации облэнерго, потребители электроэнергии разбиты на три очереди.

Соотнести свой адрес с графиком обесточиваний можно по этой ссылке.

В облэнерго отметили, что в Уманском районе частично продолжают действовать желтые графики почасовых отключений, поскольку этот район запитан от другого источника генерации.

Сейчас в Уманской, Паланской, Бабанской, Дмитрушковской, Ладыжинской, Монастырищенской и Христиновской объединенных территориальных общинах действуют желтые графики почасовых отключений. Поэтому в ночь с 17 на 18 декабря произойдет изменение часов отключения в двух очередях “желтого” графика отключений. Часы отключения изменятся именно с 17 на 18 декабря, для того чтобы уменьшить дискомфорт для потребителей в возможных задержках отключения/включения между очередями.

Николаевская область

Николаев и область не претерпели существенных изменений в графиках в связи с российскими обстрелами 16 декабря. В регионе по-прежнему действуют графики отключений света, опубликованные главой Николаевской ОГА Виталием Кимом.

График потребителей электроэнергии распределен на три очереди. Каждая из очередей имеет закрепленный промежуток времени, когда их адрес будет обесточен.

Каждая из очередей должна обесточиваться четыре раза в сутки. Продолжительность отключения — около двух часов. Следовательно, каждый раз после запитки, каждая из очередей будет иметь электроснабжение в течение 4 часов.

Найти свой адрес в графике можно по этой ссылке.

Черновицкая область

На Буковине придерживаются стабилизационных отключений, введенных Черновцыоблэнерго.

Потребители распределены по 18 группам. Узнать, в какую группу потребителей попал ваш адрес, можно по этой ссылке для города Черновцы, и по этой ссылке — для районов области.

Общий график отключений можно посмотреть по этой ссылке.

Ровенская область

Вследствие повреждения объектов энергетической инфраструктуры в энергосистеме Украины и Ровенской области сохраняется дефицит мощности.

Впрочем, Ривнеоблэнерго разработало графики стабилизационных отключений, согласно доказанным величинам мощности.

В облэнерго предостерегают, что в случае роста нагрузки на сети и необходимостью ограничить мощность, по команде диспетчера Укрэнерго об экстренном снижении мощности, могут применяться дополнительные ограничения электроснабжения.

Кроме того, в случае значительной перегрузки сетей возможны аварийные отключения вне графика. Стабилизационные графики не применяются к объектам критической инфраструктуры и сооружений, которые запитаны от тех же сетей, что и эти объекты.

Узнать графики отключений света для Ровенской области можно по этой ссылке, когда графики для города Ровно можно посмотреть по этой ссылке.

Другие регионы

В таких областях, как Ивано-Франковская, Волынская и Житомирская, тоже действуют стабилизационные графики отключений света. Впрочем, регуляторы электросети пока не публиковали графики на 18 декабря. Как правило, графики публикуются день в день, поэтому ознакомиться с графиками в соответствующих регионах можно на сайтах Прикарпатьеоблэнерго, Волыньоблэнерго и Житомироблэнерго.