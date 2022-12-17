Зима будет очень динамичным временем: Пентагон о контрнаступлении ВСУ и снабжении оружием

Декабрь, 17 в 10:37

Повышение боеспособности Вооруженных сил Украины будет происходить в режиме “высокой срочности”, так как ожидается, что зима будет динамичным временем на фронте.

Об этом в интервью заявила заместитель помощника министра обороны США по России, Украине и Евразии Лора Купер.

— Зима будет очень динамичным временем. Я думаю, что некоторые люди думают о зиме как о времени для отдыха и переоборудования, но мы не видим никаких признаков того, что украинцы остановятся, и мы, безусловно, ожидаем, что россияне также могут попытаться продвинуться, — отметила Купер.

Она подчеркнула, что на фронте “сегодня совершенно другая игра”, если говорить о навыках украинских военных, по сравнению с тем, когда США впервые начали их обучение после того, как Россия вторглась в Крым в 2014 году.

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При этом Купер не подтвердила заявления официальных лиц США на этой неделе о том, что США готовятся отправить в Украину комплексы ПРО Patriot, которые могут помочь сбивать российские ракеты. Однако добавила, что помощь США эволюционировала, чтобы удовлетворить новые потребности на поле боя.

— Но я могу подтвердить, что противовоздушная оборона является нашим главным приоритетом, и мы рассматриваем ряд способов, которыми мы можем поддержать Украину и ее потребности в противовоздушной обороне. NASAMS была частью этого, — сказала она.

Купер также подтвердила, что США отправили Украине комплектующие для ЗРК С-300 для поддержания возможностей ПВО до того, как были развернуты комплексы NASAMS.

В настоящее время США не планируют поставлять Украине высокоточные боеприпасы большой дальности, такие как управляемые ракеты армейского тактического ракетного комплекса (ATACMS). На сегодня США отправили боеприпасы управляемых реактивных систем залпового огня (GMLRS) для использования в этих пусковых установках. ATACMS имеют дальность действия около 300 км, а GMLRS — около 90 км.

— На данный момент мы считаем, что GMLRS очень эффективна для достижения огромного количества целей, которые Украина должна поразить. Так что на данный момент мы придерживаемся (эффективности использования) GMLRS, — пояснила она.

Тактику российских войск в Украине Купер описала как “мясорубку, в которую бросают людей, не принимая во внимание огромные потери”.