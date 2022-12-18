Это терроризм! Зеленский рассказал о похищении россиянами детей сотрудников ЗАЭС

Декабрь, 18 в 11:43

Российские оккупанты похитили детей сотрудников Запорожской АЭС в Энергодаре, а затем шантажировали, требуя подписать документы о том, что они работают на РФ.

Об этом рассказал президент Украины Владимир Зеленский в интервью французским телеканалам TF1 и LCI.

По его словам, в целом захватчики депортировали в Россию до 2 млн украинцев, среди которых большой процент детей, в том числе многие наши дети были просто взяты в заложники, как на ЗАЭС.

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– Там работали только наши технические сотрудники. И когда россияне захватили станцию, они отправили детей работников АЭС якобы отдохнуть в какие-то лагеря на территории РФ. Детей отправили автобусами, а потом сказали, что если они хотят снова увидеть их, должны подписать документ, что они работают на Россию и готовы заменить украинские паспорта на российские. Что это было – депортация, заложничество? Это терроризм! – считает глава государства.

Зеленский подчеркнул, что таких случаев, как с детьми сотрудников ЗАЭС, но связанных с другими предприятиями, было много.