Карта боевых действий на 18.12.2022 – ситуация на фронте
Фото: Генштаб ВСУ
На 298-й день полномасштабной войны российские войска сосредотачивают усилия на наступлении на Бахмутском и Авдеевском направлениях.
На Лиманском направлении враг пытается восстановить утраченное положение.
Карта боевых действий в Украине на 18.12.2022
Сейчас смотрят
Полномасштабная война в Украине длится уже 298-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине.