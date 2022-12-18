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Факты / Україна

Киевская область может вернуться к плановым отключениям света 20 декабря — Кулеба

Евгения Грейс, редактор ленты
Відключення світла електроенергія
Фото: Pixabay, УНИАН

Киевская область вернется к плановым отключениям электроэнергии ориентировочно 20 декабря.

Как сообщил в эфире национального телемарафона глава Киевской ОВА Алексей Кулеба, около половины абонентов региона остаются без света.

— Киевщина продолжает восстанавливаться после ракетных обстрелов. На данный момент у нас с электроэнергией может быть исключительно половина потребителей Киевской области. Соответственно, 50% — без электроэнергии.

Без электроэнергии находятся не постоянно одни и те же абоненты, идет переключение. Но мы, к сожалению, не можем пока выйти на графики. И сейчас происходят экстренные отключения, — сказал он.

По словам Кулебы, около 600 тыс. жителей области остаются без электроснабжения.

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Напомним, Укрэнерго заявило, что после массированной ракетной атаки 16 декабря в энергосистеме Украины возник значительный дефицит.

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