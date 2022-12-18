Киевская область вернется к плановым отключениям электроэнергии ориентировочно 20 декабря.

Как сообщил в эфире национального телемарафона глава Киевской ОВА Алексей Кулеба, около половины абонентов региона остаются без света.

— Киевщина продолжает восстанавливаться после ракетных обстрелов. На данный момент у нас с электроэнергией может быть исключительно половина потребителей Киевской области. Соответственно, 50% — без электроэнергии.

Без электроэнергии находятся не постоянно одни и те же абоненты, идет переключение. Но мы, к сожалению, не можем пока выйти на графики. И сейчас происходят экстренные отключения, — сказал он.