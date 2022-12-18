Декабрь, 18 в 18:00

В Первомайском районе Николаевской области легковой автомобиль упал в реку, в результате чего погибли все пассажиры. Среди них было двое детей 2015 и 2017 года рождения.

– 18 декабря около 14:00 на спецлинию 101 поступило сообщение о том, что в селе Конецполь Первомайской территориальной громады Первомайского района Николаевской области произошла чрезвычайная ситуация: с автомобильного моста в реку Кодыма упал легковой автомобиль Mitsubishi Sigma, в результате чего погибли 5 человек из них 2 ребенка (2015 и 2017 г.р.), — говорится в сообщении ГСЧС.

Отмечается, что транспортное средство было извлечено из водоема на берег с помощью крана.

На Николаевщине авто упало с моста в реку: погибли 5 человек, среди них — двое детей / 4 фотографии

К слову, ранее спикер патрульной полиции Киева Андрей Молокоедов сообщал, как изменилась ситуация с ДТП во время отключений света и где больше аварий.