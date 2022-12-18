Декабрь, 18 в 0:05

Стабилизационные графики отключения света в Киеве до сих пор не работают, а больше всего проблем с поставками электроэнергии в Печерском районе, части левого берега и нескольких других районах столицы.

Об этом сообщил гендиректор энергетической компании Yasno, которая является оператором столичных электросетей Сергей Коваленко в Facebook.

— Сейчас графики не работают. Некоторые районы города Киева страдают больше. Печерск, часть левого берега и некоторые другие, — написал он.

По его словам, по состоянию на вечер 17 декабря в столице ситуация “остается сложной и критической”.

Сейчас смотрят

Сергей Коваленко сообщил, что ситуация еще далека от стабилизации, но “жизни “пациента” ничего не угрожает”, имея в виду энергосистему.

— К сожалению 100% гарантированного ответа на вопрос “когда появится свет?” по конкретному адресу нет. Но вы можете видеть, что доступность растет каждый час, — пояснил он.

Напомним, Россия 16 декабря нанесла очередные массированные ракетные удары по энергетической инфраструктуре Украины. Враг выпустил по украинским городам 70 крылатых и 4 управляемые авиационные ракеты, но украинские Противовоздушные силы уничтожили 60 крылатых ракет россиян. Впрочем, удары оккупантов все же достались нескольких объектов энергетической инфраструктуры и жилых домов в Житомирской, Киевской, Харьковской, Днепропетровской и Запорожской областях.

Городской голова Киева сообщал, что взрывы раздавались в Голосеевском, Деснянском и Днепровском районах. После ударов РФ по украинской столице перестал работать метрополитен, который смог возобновить работу только к утру 17 декабря. Также в Киеве были перебои с электричеством, водо- и теплоснабжением.