Еще почти 650 пленных получат по 100 тыс. грн — Минреинтеграции
Еще почти 650 пленных получат от государства денежную помощь в размере 100 тыс. гривен.
Как сообщает Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины, речь идет о 474 освобожденных из российского плена и 173 человека, которых незаконно удерживает Россия.
Соответствующая комиссия министерства приняла решение об установлении фактов лишения этих граждан свободы в результате вторжения России в Украину. Первое ее заседание состоялось 16 декабря.
В Минреинтеграции отмечают, что эту комиссию создали во исполнение Закона Украины О социальной и правовой защите лиц, в отношении которых установлен факт лишения личной свободы в результате вооруженной агрессии против Украины, и членов их семей вместо ликвидированной межведомственной комиссии при Минреинтеграции.
В ее состав вошли представители министерства, других органов государственной власти и общественных организаций.
Напомним, 1 декабря в рамках обмена пленными вернулись домой еще 50 украинских военных.
Источник: Минреинтеграции
Фото: Минреинтеграции