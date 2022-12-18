Декабрь, 18 в 14:39

Еще почти 650 пленных получат от государства денежную помощь в размере 100 тыс. гривен.

Как сообщает Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины, речь идет о 474 освобожденных из российского плена и 173 человека, которых незаконно удерживает Россия.

Соответствующая комиссия министерства приняла решение об установлении фактов лишения этих граждан свободы в результате вторжения России в Украину. Первое ее заседание состоялось 16 декабря.

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В Минреинтеграции отмечают, что эту комиссию создали во исполнение Закона Украины О социальной и правовой защите лиц, в отношении которых установлен факт лишения личной свободы в результате вооруженной агрессии против Украины, и членов их семей вместо ликвидированной межведомственной комиссии при Минреинтеграции.

В ее состав вошли представители министерства, других органов государственной власти и общественных организаций.

Напомним, 1 декабря в рамках обмена пленными вернулись домой еще 50 украинских военных.

Источник: Минреинтеграции

Фото: Минреинтеграции