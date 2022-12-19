Декабрь, 19 в 20:43

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный поддержал усиление ответственности для военнослужащих за самовольное оставление места службы, воинской части или поля боя, дезертирство, отказ применять оружие, неповиновение и невыполнение боевых приказов.

Соответствующий комментарий он обнародовал в своем официальном Telegram-канале. Залужный отметил, что эта тема достаточно сложная, однако нуждалась в системном решении.

И именно это на днях сделала Верховная Рада, принявшая соответствующий законопроект. Залужный призвал президента Украины Владимира Зеленского подписать документ.

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– Я поддерживаю соответствующие изменения в законодательство, принятые Верховной Радой Украины, и прошу президента подписать закон. Мое мнение четко отражает позицию командиров группировок и воинских частей, — отметил Залужный.

Он подчеркнул, что “армия держится на дисциплине”. А потому является несправедливой ситуация, когда пробелы в законодательстве позволяют “отказникам” уплатить штраф в размере до 10% боевых выплат или получить наказание с испытанием.

Залужный уточнил, что оставленные кем-то боевые позиции вынуждены закрывать другие военнослужащие, а утраченные позиции очень трудно возвращать.

– Более того, и это ключевое, обнаженные участки фронта вынуждены закрывать собой другие военнослужащие, что приводит к увеличению потерь личного состава, территорий и мирных людей на них. Часто утраченные позиции приходится восстанавливать штурмовыми действиями очень дорогой ценой. Так не должно быть, – объяснил главнокомандующий ВСУ.

По его словам, более мягкое решение проблемы дезертирства или невыполнения боевых приказов возможно в мирное время, а не в условиях полномасштабной войны, когда нужны быстрые и действенные решения на фронте.

Залужный заверил, что после внесения изменений в законодательство усиления безнаказанности командиров не будет.

– Нет, командиры также несут полную юридическую ответственность за свои действия или бездействие. И я полностью доверяю своим подчиненным, – рассказал он.

Залужный отметил, что признает существование проблем, которые приводят к самовольному оставлению военными боевых позиций, и работает над их устранением.

– И проведенные успешные операции по освобождению территорий нашего государства тому подтверждение, — напомнил главнокомандующий ВСУ.

Он добавил, что публично дискутировать по таким чувствительным темам в демократическом государстве – это нормально, однако эти разговоры не должны мешать Украине выигрывать войну.

– Поэтому я призываю всех поставить точку в этой дискуссии. И вместе приближать победу, — подытожил Залужный.

Как известно, Верховная Рада приняла законопроект, усиливающий уголовную ответственность для военнослужащих за невыполнение приказов командиров. Судам планируют запретить смягчать наказание или давать условные сроки для военных, осужденных за неповиновение, неисполнение приказа, угрозы или насилие против начальника, дезертирство, самовольный уход из воинской части или с поля боя.

Источник: Telegram-канал Валерия Залужного