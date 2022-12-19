Декабрь, 19 в 13:38

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов положительно относится к прогнозам, что полномасштабная война в Украине завершится к лету 2023 года.

Об этом он сообщил в интервью изданию Украинская правда, комментируя соответствующие заявления руководителя Главного управления разведки Министерства обороны Кирилла Буданова.

– Я хочу, чтобы Кирилл не ошибался. Положительно отношусь к этому прогнозу. Я бы хотел, чтобы это произошло раньше. Но с учетом того, что я реалист, понимаю, что раньше весны – лета у нас вряд ли будет такой праздник. Но он обязательно будет на нашей улице, – подчеркнул Данилов.

Секретарь СНБО не стал прямо отвечать на вопрос, смогут ли Вооруженные силы Украины в следующем году зайти в Луганск, Донецк и Симферополь. В то же время он заверил, что эти временно оккупированные города обязательно будут освобождены.

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– Они должны быть обязательно возвращены к нам, это будет наша территория, там будет наша власть, — заверил Данилов.

Отвечая на вопрос, существует ли еще угроза для Киева со стороны российских войск, секретарь СНБО сообщил, что оккупанты не отказались от идеи захватить столицу Украины.

– Я хочу, чтобы мы все с вами понимали: они не отказались от идеи уничтожить нашу нацию. Если у них нет в руках Киева, у них в руках нет ничего – мы должны это понимать. Но будем ли мы им отдавать Киев, предоставим ли мы им такую возможность? Нет, – отметил Данилов.

Он уточнил, что Украина должна быть готова к любому развитию событий, в том числе и к угрозам с территории Беларуси.

Данилов также не исключает, что в РФ могут объявить всеобщую мобилизацию, чтобы “как можно больше было уничтожено их граждан”.

– Для чего? Для того, чтобы у них не было каких-то неприятностей на их территории. Потому что люди, которых они сюда отправляют, возвращаются в совершенно ином физическом состоянии, — сообщил он.

По прогнозам главнокомандующего Вооруженными силами Украины Валерия Залужного, войска РФ попытаются снова напасть на Киев. Страна-агрессор сейчас готовит около 200 тыс. новых солдат.

Как сообщил командующий Оперативного командования Юг Андрей Ковальчук, ВСУ готовятся к новому возможному вторжению российских войск с северного направления в начале 2023 года, возможно в феврале.