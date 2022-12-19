Коммунальщики возобновили работу большинства котельных в Киеве после обстрела — Кличко
В Киеве после утренних атак РФ дронами-камикадзе удалось возобновить работу большинства котельных.
Об этом сообщил столичный голова Виталий Кличко.
— После утренних атак агрессора на столицу и повреждения объектов инфраструктуры, коммунальщикам уже удалось восстановить работу большинства котельных. Без отопления остаются около 3% потребителей. Система водоснабжения столицы работает в штатном режиме, — написал он.
Мэр напомнил, Укрэнерго объявило, что ситуация в энергетике сложная, поэтому действуют аварийные и экстренные отключения.
По его словам, больше всего в столице от дефицита электроснабжения сейчас страдают Оболонский, Подольский и Деснянский районы.
Киевская городская прокуратура сообщила, что открыто уголовное производство по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).
Напомним, около 5 утра 19 декабря взрывы в Киеве повредили объект инфраструктуры на правом берегу. Россияне атаковали иранскими дронами-камикадзе Shahed-136/131. После этого в городе стали вводиться экстренные отключения света, графики не действуют.
Источник: Виталий Кличко, Киевская городская прокуратура