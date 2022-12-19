Декабрь, 19 в 14:11

В Киеве после утренних атак РФ дронами-камикадзе удалось возобновить работу большинства котельных.

Об этом сообщил столичный голова Виталий Кличко.

— После утренних атак агрессора на столицу и повреждения объектов инфраструктуры, коммунальщикам уже удалось восстановить работу большинства котельных. Без отопления остаются около 3% потребителей. Система водоснабжения столицы работает в штатном режиме, — написал он.

Мэр напомнил, Укрэнерго объявило, что ситуация в энергетике сложная, поэтому действуют аварийные и экстренные отключения.

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По его словам, больше всего в столице от дефицита электроснабжения сейчас страдают Оболонский, Подольский и Деснянский районы.

Киевская городская прокуратура сообщила, что открыто уголовное производство по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).

Напомним, около 5 утра 19 декабря взрывы в Киеве повредили объект инфраструктуры на правом берегу. Россияне атаковали иранскими дронами-камикадзе Shahed-136/131. После этого в городе стали вводиться экстренные отключения света, графики не действуют.

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Источник: Виталий Кличко, Киевская городская прокуратура