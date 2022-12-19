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Факты / Україна

Новая атака РФ на Киев: в ГСЧС показали последствия попаданий

Бедрак Виктория, редактор ленты
ДСНС Атака дронами Київ 19 грудня
Фото: ГСЧС

В ночь на понедельник, 19 декабря, войска РФ атаковали Киев иранскими дронами-камикадзе Shahed. В столице зафиксировали более 20 вражеских БПЛА, ПВО удалось уничтожить около 15 дронов. Спасатели уже ликвидировали последствия вражеских обстрелов.

Об этом сообщает Главное управление ГСЧС.

Отмечено, что сообщения о взрывах начали поступать с 04:46.

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В результате вражеских обстрелов в Шевченковском и Соломенском районах произошло падение обломков на открытую территорию.

Кроме того, в 05:02 поступило сообщение, что в результате обстрела есть повреждение объекта критической инфраструктуры, на месте возник пожар. Он был ликвидирован в 07:40.

ДСНС Атака дронами Київ 19 грудня
ДСНС Атака дронами Київ 19 грудня
ДСНС Атака дронами Київ 19 грудня
ДСНС Атака дронами Київ 19 грудня
ДСНС Атака дронами Київ 19 грудня
ДСНС Атака дронами Київ 19 грудня
ДСНС Атака дронами Київ 19 грудня
ДСНС Атака дронами Київ 19 грудня
Новая атака РФ на Киев: в ГСЧС показали последствия попаданий / 4 фотографии

Всего на вызовах по ликвидации последствий обстрелов было задействовано 12 единиц основной и специальной пожарно-спасательной техники и 58 человек личного состава.

По предварительным данным, жертв и пострадавших нет.

Источник: ГСЧС
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