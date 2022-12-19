Новая атака РФ на Киев: в ГСЧС показали последствия попаданий
В ночь на понедельник, 19 декабря, войска РФ атаковали Киев иранскими дронами-камикадзе Shahed. В столице зафиксировали более 20 вражеских БПЛА, ПВО удалось уничтожить около 15 дронов. Спасатели уже ликвидировали последствия вражеских обстрелов.
Об этом сообщает Главное управление ГСЧС.
Отмечено, что сообщения о взрывах начали поступать с 04:46.
В результате вражеских обстрелов в Шевченковском и Соломенском районах произошло падение обломков на открытую территорию.
Кроме того, в 05:02 поступило сообщение, что в результате обстрела есть повреждение объекта критической инфраструктуры, на месте возник пожар. Он был ликвидирован в 07:40.
Всего на вызовах по ликвидации последствий обстрелов было задействовано 12 единиц основной и специальной пожарно-спасательной техники и 58 человек личного состава.
По предварительным данным, жертв и пострадавших нет.