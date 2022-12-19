Декабрь, 19 в 10:42

В ночь на понедельник, 19 декабря, войска РФ атаковали Киев иранскими дронами-камикадзе Shahed. В столице зафиксировали более 20 вражеских БПЛА, ПВО удалось уничтожить около 15 дронов. Спасатели уже ликвидировали последствия вражеских обстрелов.

Об этом сообщает Главное управление ГСЧС.

Отмечено, что сообщения о взрывах начали поступать с 04:46.

Сейчас смотрят

В результате вражеских обстрелов в Шевченковском и Соломенском районах произошло падение обломков на открытую территорию.

Кроме того, в 05:02 поступило сообщение, что в результате обстрела есть повреждение объекта критической инфраструктуры, на месте возник пожар. Он был ликвидирован в 07:40.

Новая атака РФ на Киев: в ГСЧС показали последствия попаданий / 4 фотографии

Всего на вызовах по ликвидации последствий обстрелов было задействовано 12 единиц основной и специальной пожарно-спасательной техники и 58 человек личного состава.

По предварительным данным, жертв и пострадавших нет.