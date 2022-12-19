Новобранцев Вагнера используют как расходный материал под Бахмутом — разведка Британии

Декабрь, 19 в 8:54

Британская разведка в своем обзоре рассмотрела тактику группы ПВК Вагнер под Бахмутом.

Согласно сводке, ПВК Вагнер продолжает играть важную роль в затяжных боях в районе Бахмута Донецкой области. В последние месяцы она разработала наступательную тактику, в которой использует большое количество плохо обученных осужденных.

Как отмечает британская разведка, отдельным бойцам, скорее всего, выдается смартфон или планшет с коммерческими спутниковыми снимками, где отмечена ось продвижения и цель нападения.

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На уровне взвода и выше командиры, скорее всего, остаются в укрытии и отдают приказы по радиосвязи, получая информацию по видео с небольших беспилотных летательных аппаратов.

Отдельные группы и подразделения получают приказ следовать за заранее намеченный маршрут, часто при огневой поддержке, но реже — вместе с бронетехникой.

Оперативникам Вагнера, отклонившимся от маршрута нападения без разрешения, скорее всего, грозит расстрел.

– Эта жестокая тактика направлена на сохранение редких активов Вагнера – опытных командиров и бронетехники – за счет более доступных новобранцев, которых организация оценивает как расходный материал, – говорится в обзоре разведчиков.

Источник: Ministry of Defence