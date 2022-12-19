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Факты / Україна

Оккупанты обстреляли Донецкую область: есть погибшие и раненые

Евгения Грейс, редактор ленты
Обстріл Донеччини 18 грудня
Фото: Нацполиция

Российские оккупационные войска обстреляли ракетами и артиллерией Донецкую область. За прошедшие сутки полиция зарегистрировала семь нарушений законов и обычаев войны с их стороны.

Захватчики попали в четыре населенных пункта — города Авдеевка, Бахмут, села Торское и Константинополь.

В Нацполиции отмечают, что войска РФ использовали для ракетных ударов зенитный комплекс С-300, который предназначен для поражения воздушных целей. Повреждены три дома и ферма.

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Две ракеты попали по селу Константинополь, в результате чего повреждена инфраструктура. По предварительным данным, люди не пострадали.

В результате артиллерийских обстрелов в селе Торское и Бахмуте погибли люди. В городе также есть травмированные. По данным Донецкой ОГА, там два человека умерли и трое получили ранения. Были повреждены два частных дома. Еще один погибший в Торском вблизи Лимана.

Кроме этого, в Северске российскими оккупационными войсками повреждено административное здание, а в Парасковиевке Соледарской общины — частный дом.

Обстріл Донеччини 18 грудня
Обстріл Донеччини 18 грудня
Обстріл Донеччини 18 грудня
Обстріл Донеччини 18 грудня
Обстріл Донеччини 18 грудня
Обстріл Донеччини 18 грудня
Оккупанты обстреляли Донецкую область: есть погибшие и раненые / 3 фотографии

Полиция и СБУ открыли уголовные производства по фактам нарушения законов и обычаев войны (ст. 438 Уголовного кодекса Украины).

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Источник: Донецкая ОВА

Источник: Нацполиция
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