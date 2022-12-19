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Факты / Україна

Начало сотрудничества: министр обороны Болгарии прибыл в Украину с официальным визитом

Малиновская Ангелина, редактор ленты
Начало сотрудничества: министр обороны Болгарии прибыл в Украину с официальным визитом

Министр обороны Болгарии Димитар Стоянов прибыл с визитом в Украину для обсуждения дальнейшего оборонного сотрудничества.

Об этом написал в Twitter министр обороны Украины Алексей Резников.

– Честь приветствовать министра обороны Болгарии Димитара Стоянова в Украине. Благодарен за решение Болгарии оказать помощь в обеспечении безопасности Украины. С нетерпением ожидаем дальнейшего развития оборонного сотрудничества между Украиной и Болгарией, — говорится в сообщении.

Напомним, что 9 декабря парламент Болгарии одобрил список вооружения, составленный временным правительством. Таким образом, Болгария впервые с начала полномасштабного российского вторжения официально предоставит Украине военную помощь.

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Фото: Алексей Резников

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