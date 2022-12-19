Декабрь, 19 в 12:00

В пятницу, 18 декабря, в селе Янишевка Одесской области произошел пожар, в результате которого погибли два человека.

Об этом сообщает ГСЧС.

Отмечено, что сообщение о возгорании в частном одноэтажном доме поступило в 13:05. В результате пожара погибли женщина 2002 года рождения и ее сын 2022 года рождения.

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Пожар ликвидирован самозатуханием. Причина – нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации электрокамина. Подразделения ГСЧС не вызывались.