Нарушили правила эксплуатации электрокамина. В Одесской области в результате пожара погибли женщина и младенец
Фото: ГСЧС
В пятницу, 18 декабря, в селе Янишевка Одесской области произошел пожар, в результате которого погибли два человека.
Об этом сообщает ГСЧС.
Отмечено, что сообщение о возгорании в частном одноэтажном доме поступило в 13:05. В результате пожара погибли женщина 2002 года рождения и ее сын 2022 года рождения.
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Пожар ликвидирован самозатуханием. Причина – нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации электрокамина. Подразделения ГСЧС не вызывались.