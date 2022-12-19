Темпы мобилизации снизились, никаких волн не предвидится — ВСУ
Темпы мобилизации в Украине снизились по сравнению с началом полномасштабного вторжения.
Как сообщил на брифинге начальник управления штаба Командования Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины Роман Горбач, никаких волн не было и нет, призыв продолжается по плану Генштаба.
— Количество граждан, которые мы призываем в рамках мобилизации зависит от обстановки на фронте. Показатели по количеству личного состава являются плановыми, просчитываются Генштабом и планово осуществляется территориальными центрами комплектования, — сказал он.
Он подчеркнул, что не стоит ожидать после Нового года повышения темпов мобилизации, поскольку потребности в этом нет.
— Все факторы, которые влияют, давно учтены. И тот фактор, что в России прошла мобилизация, что по их заявлениям было призвано от 200 до 300 тыс. граждан, учтено. Сейчас мы работаем в соответствии с планом, и никаких волн не предвидится, — добавил Горбач.