Декабрь, 19 в 16:07

Темпы мобилизации в Украине снизились по сравнению с началом полномасштабного вторжения.

Как сообщил на брифинге начальник управления штаба Командования Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины Роман Горбач, никаких волн не было и нет, призыв продолжается по плану Генштаба.

— Количество граждан, которые мы призываем в рамках мобилизации зависит от обстановки на фронте. Показатели по количеству личного состава являются плановыми, просчитываются Генштабом и планово осуществляется территориальными центрами комплектования, — сказал он.

Он подчеркнул, что не стоит ожидать после Нового года повышения темпов мобилизации, поскольку потребности в этом нет.

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