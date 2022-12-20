Российское руководство при обмене пленных делит своих оккупантов на сорта. Самую низкую заинтересованность РФ имеет в принудительно “мобилизованных” на временно оккупированных территориях Украины.

Об этом рассказал представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины, член координационного штаба по вопросам обращения с пленными Андрей Юсов в эфире общенационального телемарафона.

— Мы не комментируем количество. В частности потому, что сложные переговоры и сложные процессы по одновременно нескольким обменам готовятся и продолжаются. Боевики так называемых ЧВК есть. Почему так называемых? Потому что это никоим образом не частные военные компании. Это военные компании режима Путина, которые финансируются из околобюджетных ресурсов и обслуживаются задачи политического режима Российской Федерации, — сказал он.

Юсов отметил, что Россия заинтересована в обмене вагнеровцев.

— Являются ли они целью номер один — скажем так: к ним есть определенный интерес. Как и к некоторым другим категориям, — сказал он.

Юсов назвал антирейтинг оккупантов, в обмене которых Россия заинтересована меньше всего.

— Рашистский режим является фашистским, потому что проводит определенную градацию. Принудительно “мобилизованные” с временно оккупированных территорий, в частности ОРДЛО, — это позиция в антирейтинге номер один.

Все остальное — уже сложный процесс. Конечно, офицеры пользуются повышенным спросом. Люди, которые обладают определенными знаниями и навыками. Мы не можем всего озвучить, чтобы не навредить. Но чем проще человек — тем меньше интерес у рашистов, — отметил Юсов.