Карта боевых действий на 20.12.2022 – ситуация на фронте
Фото: Генштаб ВСУ
На 300-е сутки полномасштабной войны российские войска сосредотачивают усилия на наступлении на Бахмутском и Авдеевском направлениях.
На Лиманском направлении оккупанты пытаются восстановить утраченное положение, а по остальным направлениям захватчики прибегают к обороне.
Карта боевых действий в Украине на 20.12.2022
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Полномасштабная война в Украине длится уже 300-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине.