Декабрь, 20 в 6:15

На 300-е сутки полномасштабной войны российские войска сосредотачивают усилия на наступлении на Бахмутском и Авдеевском направлениях.

На Лиманском направлении оккупанты пытаются восстановить утраченное положение, а по остальным направлениям захватчики прибегают к обороне.

Карта боевых действий в Украине на 20.12.2022

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Полномасштабная война в Украине длится уже 300-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине.