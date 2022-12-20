Декабрь, 20 в 15:30

В Киеве разоблачили мужчину, который мошенническим путем присвоил земельный участок и две квартиры в Киеве.

Следствие установило, что мужчина купил поддельные документы, а именно паспорт и права собственности на земельный участок и две квартиры, которые являются наследством от умерших и принадлежат территориальной общине столицы.

С этими фальшивыми документами он зарегистрировал за собой право собственности на указанные объекты недвижимости.

Сейчас смотрят

— В дальнейшем с целью легализации незаконно приобретенного имущества, отстранил их добросовестным приобретателям, — сообщает прокуратура.

Стоимость арестованного имущества составляет около 1,6 млн грн.

Сейчас мошеннику сообщили о подозрении. Суд избрал ему содержание под стражей в качестве меры пресечения в виде.

Столичная прокуратура арестовала эти квартиры и участок.

С целью сохранения вещественных доказательств в уголовном производстве по ходатайству окружной прокуратуры на земельный участок и квартиры наложен арест.

Досудебное расследование продолжается.