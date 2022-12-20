Декабрь, 20 в 13:02

Сегодня Украина сплотила вокруг себя весь мир. И каждая российская атака приводит к еще большей вооруженной поддержке Украины. Мир начинает понимать, что это вызов не Украине, а всему демократическому сообществу.

Об этом в комментарии Фактам ICTV по поводу 300 дней войны заявила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр.

По ее словам, у нас есть победы на фронте не только благодаря героизму, стойкости и профессиональности наших воинов, но и благодаря помощи западных партнеров. В частности, современное высокоточное оружие является ключевым фактором.

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— И Украина благодарна каждой стране, которая нам помогает, благодарна каждому обществу тех стран, которые поддерживают эту помощь, — отметила Анна Маляр.

Она подчеркнула, что есть случаи, когда страны, которые находятся в хороших отношениях с Российской Федерацией, предлагают тихо, без статей в печати помощь Украине.

– Потому что сегодня уже все понимают, что это варварство нужно останавливать, – говорит Анна Маляр.

Украина благодарна за объединение всего мира ради Украины, каждому иностранцу, приехавшему воевать на стороне Украины. И поддержка крепнет с каждой ракетной атакой, подчеркнула замминистра.

– С каждой последующей ракетной атакой мир понимает, что Украину нужно эффективно поддерживать. И что Российская Федерация не остановится, если скажем, мы ее не остановим в Украине, они пойдут дальше. Это кроме того, что такая война является позором мира в ХХІ веке, — говорит Анна Маляр.

По ее мнению, эта война говорит о слабости международного сообщества, слабости международных институтов и всех предохранителей войны, которые человечество создавало.

– И именно наша война показывает, что это вызов не Украине, это вызов всему миру. И важно всем дать ответ на вопрос: может ли цивилизация, культурная, образованная, толерантная, демократическая – может ли она противостоять средневековому варварству? – говорит заместитель министра обороны.

Ранее Анна Маляр заявила, что мировые аналитики прогнозировали Украине всего три дня стойкости. Однако очень сильно просчитались, ведь не учли, что украинцы готовы положить жизнь за свою страну и свободу.

Напомним, что война в Украине длится уже 300 дней.