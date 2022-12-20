Декабрь, 20 в 21:01

Российский военный попал в украинский плен после того, как пять раз пытался сбежать из армии.

Об этом сообщает СБУ.

— Он и его сослуживцы так боятся ВСУ, что после первого же боя все 135 новобранцев из его полка сдали оружие и отказались воевать, — сообщает спецслужба.

Однако, когда оккупанты поняли, что командование их просто так не отпустит, пытались сбежать из своих подразделений.

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— Сколько раз меня пытались отправить на передок, то я осознавая, что там… убегал. 5 раз меня находили и возвращали обратно, — рассказывает он сотрудникам СБУ.

Остаться в живых захватчику позволило лишь то, что он попал в плен.

СБУ напомнила, что оккупантам, которые хотят умирать надо позвонить на горячую линию +380936886888 и сдаться.

— Позвонив на нее, можно получить подробную инструкцию, как максимально безопасно сдаться в плен и остаться в живых, — отмечает Служба безопасности.

Фото: Скриншот