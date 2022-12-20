Спасся только в плену: оккупант 5 раз пытался сбежать из армии
Российский военный попал в украинский плен после того, как пять раз пытался сбежать из армии.
Об этом сообщает СБУ.
— Он и его сослуживцы так боятся ВСУ, что после первого же боя все 135 новобранцев из его полка сдали оружие и отказались воевать, — сообщает спецслужба.
Однако, когда оккупанты поняли, что командование их просто так не отпустит, пытались сбежать из своих подразделений.
— Сколько раз меня пытались отправить на передок, то я осознавая, что там… убегал. 5 раз меня находили и возвращали обратно, — рассказывает он сотрудникам СБУ.
Остаться в живых захватчику позволило лишь то, что он попал в плен.
СБУ напомнила, что оккупантам, которые хотят умирать надо позвонить на горячую линию +380936886888 и сдаться.
— Позвонив на нее, можно получить подробную инструкцию, как максимально безопасно сдаться в плен и остаться в живых, — отмечает Служба безопасности.
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