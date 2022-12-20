Взрыв “подарка” из Украины. В Польше заявили об отстранении Бондаря — ГСЧС опровергает

Декабрь, 20 в 15:48

Глава польского МВД Мариуш Каминский сообщил, что заместитель главы ГСЧС Украины Дмитрий Бондарь был отстранен за вручение “подарка”, который взорвался в Главном управлении полиции Польши. В то же время в украинской службе опровергают эту информацию.

— Я получил информацию, что лицо, ответственное за передачу подарка коменданту полиции Польши генералу Шимчику, заместитель председателя Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям генерал Бондарь, отстранен от должности. В Украине также открыто уголовное производство по этому делу, — написал министр внутренних дел Польши.

В ГСЧС заявили, что не располагают информацией об отстранении заместителя главыСлужбы.

— Возможно, у них (МВД Польши, – Ред.) какая-то другая информация, по состоянию на данный момент у меня такой информации нет, — сообщила руководитель отдела взаимодействия со СМИ и коммуникаций с общественностью ГСЧС Оксана Трухачева.

15 декабря стало известно, что в Польше взорвался “подарок из Украины”. В результате инцидента с легкими ранениями госпитализировали главного коменданта полиции, генерала Ярослава Шимчика.

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По данным МВД Польши, сдетонировал один из подарков, полученных генералом во время визита в Украину накануне.

В то же время, там не уточнили, о чем именно идет речь, лишь уточнили, что подарок сделал один из руководителей украинских служб, с которым встречался Шимчик.

Как сообщали польские СМИ, Шимчик получил в Украине два противотанковых гранатомета (вероятно, RGW-90), которые, по словам представителей украинской стороны, были использованы.

Первый подарок – от главы Нацполиции Украины Игоря Клименко. Это был бывший в употреблении противотанковый гранатомет, из которого стреляли по российским танкам.

А второй – от главы ГСЧС Сергея Крука. После встречи его заместитель Дмитрий Бондарь показал полякам комнату, где были собраны обезвреженные во время боев предметы. Прощаясь, Бондарь подарил генералу Шимчику такой же ствол гранатомета. По данным издания, украинцы заверили поляков, что гранатомет б/у и безопасен. Более того, сказали, что его можно перевозить без особых документов.

19 декабря пресс-служба ГСЧС выразила сожаление в связи с несчастным случаем. В службе также выразили надежду, что событие не окажет негативного влияния на высокий уровень сотрудничества между органами правопорядка Украины и Польши.

Источник: Мариуш Каминский