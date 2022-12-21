Декабрь, 21 в 21:19

Президент Украины Владимир Зеленский впервые после полномасштабного вторжения России выехал за пределы украинского государства с визитом в Соединенные Штаты.

В США украинский президент должен встретиться со своим американским коллегой Джо Байденом и выступить перед Конгрессом Соединенных Штатов.

Факты ICTV собрали ссылки на трансляции выступлений президента Украины в США.

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По итогам встречи в Белом доме пройдет пресс-конференция президентов, которая запланирована на 23:30 по времени Киева. Издание Голос Америки будет транслировать пресс-конференцию Байдена и Зеленского с украинским переводом по этой ссылке.

Выступление президента Владимира Зеленского перед американскими конгрессменами по киевскому времени состоится в ночь на 22 декабря, в 2:30. Трансляцию с переводом на украинский можно смотреть по этой ссылке.

Для тех, кто знает английский, трансляцию на языке оригинала будет проводить американское издание Washington Post. Посмотреть трансляцию выступления Владимира Зеленского и Джо Байдена языком оригинала можно по этой ссылке.

Ранее координатор по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности США Джон Кирби заявил, что президент Джо Байден пригласил Владимира Зеленского в Вашингтон на этой неделе, поскольку считает, что война в Украине вступила в новую стадию.

Сам украинский лидер после прилета в Вашингтон заявил, что в следующем году Украина должна вернуть свой флаг на все украинские территории и ко всем украинцам.