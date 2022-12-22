Декабрь, 21 в 22:06

В среду, 21 декабря, США объявили о новом пакете военной помощи Украине, который включает современный зенитно-ракетный комплекс большого радиуса действия Patriot.

Как пояснил Фактам ICTV военно-политический обозреватель Александр Коваленко, батареи Patriot значительно повысят эффективность украинской противовоздушной обороны.

Впрочем, даже эти системы не могут на 100% обеспечить безопасность нашего воздушного пространства.

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– Эффективность значительно возрастет, потому что Patriot – это современный высокотехнологичный комплекс, аналогов которому в нашей противовоздушной обороне нет. Единственный комплекс большого радиуса действия, который мы сейчас используем, это еще советский F-300, – сказал Коваленко.

Эксперт отметил, что Patriot прежде всего используется для уничтожения вертолетов, истребителей, ракетного оружия, но не дронов.

— Для уничтожения БПЛА используются комплексы малого и среднего радиуса действия, например Iris-T, NASAMS, зенитно-самоходная установка Gepard, Crotale, Alvis Stormer и другие комплексы, имеющиеся в распоряжении ВСУ. Поэтому даже современный комплекс не сможет гарантировать полную защиту воздушного пространства, — сказал он.

Коваленко считает, что для создания так называемого буфера безопасности Украине нужно большое количество батарей Patriot.

И их нужно размещать не только на границе с РФ, но и по территории нашего государства, чтобы россияне не смогли прорвать нашу ПВО большим количеством ракет.

Эксперт не исключает, что именно предоставление ЗРК Patriot может поспособствовать предоставлению и другого оружия, которое Украина не получала раньше.

– Это танки более современного поколения Leopard 2 A5/A6. Или уже в следующем году мы можем получить истребители, я не думаю, что они будут размещаться на территории Украины, на наших аэродромах. Но хотя бы с временным базированием на аэродромах наших стран-партнеров – это тоже будет очень интересный результат. Также мы можем говорить о расширении номенклатуры ракетного оружия авиационного базирования. Недавно министр обороны Великобритании Бен Уоллес намекнул, что Украина может получить Storm Shadow — это достаточно мощная ракета авиационного базирования, которая может значительно поспособствовать нашему контрнаступлению в ближайшее время, — добавил Коваленко.