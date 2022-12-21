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Факты / Україна

Минус 510 оккупантов и вертолет – потери РФ в войне против Украины за сутки

Бедрак Виктория, редактор ленты
Минус 510 оккупантов и вертолет – потери РФ в войне против Украины за сутки
Фото: Генштаб ВСУ

С начала полномасштабной войны против Украины Россия потеряла 99 740 своих военных, за последние сутки – 510.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

Другие боевые потери РФ в войне:

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танков ‒ 3002 (+7) ед,
боевых бронированных машин ‒ 5979 (+5) ед,
артиллерийских систем – 1972 (+12) ед,
РСЗО – 412 (+2) ед,
средств ПВО ‒ 212 (+0) ед,
самолетов – 282 (+1) ед,
вертолетов – 267 (+1) ед,
БПЛА оперативно-тактического уровня – 1688 (+8),
крылатых ракет ‒ 653 (+0),
кораблей /катеров ‒ 16 (+0) ед,
автомобильной техники и автоцистерн — 4608 (+9) ед,
специальной техники – 178 (+1).

Полномасштабная война в Украине длится уже 301 день.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Источник: Генштаб ВСУ
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