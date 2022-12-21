Декабрь, 21 в 9:29

С начала полномасштабной войны против Украины Россия потеряла 99 740 своих военных, за последние сутки – 510.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

Другие боевые потери РФ в войне:

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танков ‒ 3002 (+7) ед,

боевых бронированных машин ‒ 5979 (+5) ед,

артиллерийских систем – 1972 (+12) ед,

РСЗО – 412 (+2) ед,

средств ПВО ‒ 212 (+0) ед,

самолетов – 282 (+1) ед,

вертолетов – 267 (+1) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 1688 (+8),

крылатых ракет ‒ 653 (+0),

кораблей /катеров ‒ 16 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн — 4608 (+9) ед,

специальной техники – 178 (+1).

Полномасштабная война в Украине длится уже 301 день.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.