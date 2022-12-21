Декабрь, 21 в 14:04

Заместитель мэра Киева Владимир Бондаренко заявил, что в случае полного блэкаута в столице будет работать критическая инфраструктура и сфера здравоохранения.

— По состоянию на сегодняшний день мы имеем в Киеве чуть более 3 млн граждан. Соответственно, когда мы говорим о самом плохом сценарии, сценарии полного блэкаута, мы понимаем, что довольно значительная часть останется в городе… Поэтому будут работать объекты критической инфраструктуры, будет работать сфера здравоохранения, — сказал он.

Заммэра отметил, что в случае полного блэкаута в столице не будет работать энергоемкий транспорт, в том числе метрополитен. Вместо этого будут работать автобусы.

– Последствия последнего обстрела показали, что автобусные маршруты готовы дублировать даже некоторые ветки метро. Все больше на карте столицы объектов бизнеса, готового работать от резервных источников электричества – это магазины, аптеки, некоторые банковские учреждения. Логично – снабжение питьевой водой, она будет и в бюветах, и в пунктах обогрева бесплатно, — добавил Бондаренко.

По его словам, в случае худшего сценария сложная ситуация будет с отоплением.

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