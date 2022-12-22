Оккупанты обстреляли Марганец: повреждены дома и газопровод
Оккупанты обстреляли Марганец Никопольского района, что в Днепропетровской области, в результате чего в городе повреждены дома, хозяйственные постройки и газопровод.
Об этом сообщил глава Никопольской РВА Евгений Евтушенко в своем Telegram канале.
— Днем армия России, используя ствольную артиллерию, произвела обстрел города Марганец. Повреждены семь жилых домов, две хозяйственные постройки, газопровод. Люди не пострадали, — написал он.
По словам Евтушенко, к вечеру 21 декабря россияне произвели повторный обстрел одной из территорий района.
На данный момент информация уточняется.
— Ночью прошу жителей прибрежных территорий находиться в убежище или воспользоваться правилом двух стен, — призвал глава РВА.
Ранее руководитель Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны Юг Наталья Гуменюк заявила, что ситуация в южных областях Украины остается сложной, однако Силы обороны и украинские защитники ее полностью контролируют.
Источник: Євген Євтушенко
Фото: Євген Євтушенко