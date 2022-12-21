Декабрь, 21 в 13:00

Украинская армия готовится к активному наступлению на восточном фронте.

Об этом сообщил председатель Луганской ОГА Сергей Гайдай в эфире телеканала Эспрессо.

По его словам, сейчас мороз позволяет двигаться тяжелой военной технике

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— Именно поэтому боевые действия на линии фронта ускорятся. Мы все увидим, что будут происходить определенные движения, — сказал Гайдай.

Он говорит, что сейчас ВСУ могут действовать активнее.

— Наши войска смогут гораздо быстрее двигаться, чем несколько недель назад. Не стоит уточнять о направлениях, где именно следует ожидать активных действий украинской армии. Однако до Нового года следует ожидать хороших подарков от Вооруженных сил Украины, — добавил Гайдай.

Напомним, глава Луганской ОГА говорил, что оккупационные войска усиливают блокпосты на Донбассе для отлавливания своих дезертиров.

Фото: Генеральный штаб ВСУ