Ужесточенные меры безопасности и конфиденциальность: как готовился визит Зеленского в США
В Соединенных Штатах Америки ужесточились меры безопасности из-за приезда президента Украины Владимира Зеленского.
Об этом пишет CNN со ссылкой на источник, близкий к украинскому лидеру.
Из-за угрозы российского нападения ни высокопоставленные должностные лица, ни сотрудники украинского посольства в США не были проинформированы о расписании визита президента Украины.
Отмечается, что Зеленский хотел приехать в США уже несколько месяцев, но ему приходилось оценивать необходимость визита на основе различных факторов.
В частности, учитывались военные риски, чтобы краткий визит президента за границу не усложнил положение на фронте.
Источник CNN говорит, что Зеленский был готов к поездке только при значительном прорыве в двусторонних отношениях Украины и США.
Таким прорывом, по оценке телеканала, стал новый пакет американской помощи с системами Patriot.