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Факты / Україна

Ужесточенные меры безопасности и конфиденциальность: как готовился визит Зеленского в США

Валентина Чорна, редактор ленты
Володимир Зеленський, Джо Байден
Фото: Getty Images

В Соединенных Штатах Америки ужесточились меры безопасности из-за приезда президента Украины Владимира Зеленского.

Об этом пишет CNN со ссылкой на источник, близкий к украинскому лидеру.

Из-за угрозы российского нападения ни высокопоставленные должностные лица, ни сотрудники украинского посольства в США не были проинформированы о расписании визита президента Украины.

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Отмечается, что Зеленский хотел приехать в США уже несколько месяцев, но ему приходилось оценивать необходимость визита на основе различных факторов.

В частности, учитывались военные риски, чтобы краткий визит президента за границу не усложнил положение на фронте.

Источник CNN говорит, что Зеленский был готов к поездке только при значительном прорыве в двусторонних отношениях Украины и США.

Таким прорывом, по оценке телеканала, стал новый пакет американской помощи с системами Patriot.

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