Декабрь, 21 в 22:55

В Соединенных Штатах Америки ужесточились меры безопасности из-за приезда президента Украины Владимира Зеленского.

Об этом пишет CNN со ссылкой на источник, близкий к украинскому лидеру.

Из-за угрозы российского нападения ни высокопоставленные должностные лица, ни сотрудники украинского посольства в США не были проинформированы о расписании визита президента Украины.

Сейчас смотрят

Отмечается, что Зеленский хотел приехать в США уже несколько месяцев, но ему приходилось оценивать необходимость визита на основе различных факторов.

В частности, учитывались военные риски, чтобы краткий визит президента за границу не усложнил положение на фронте.

Источник CNN говорит, что Зеленский был готов к поездке только при значительном прорыве в двусторонних отношениях Украины и США.

Таким прорывом, по оценке телеканала, стал новый пакет американской помощи с системами Patriot.