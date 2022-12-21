РФ не может победить Украину в открытом бою. Данилов о решающих следующих трех месяцах войны

Декабрь, 21 в 15:42

Следующие месяцы будут решающими на поле боя для Украины.

Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов в интервью Голосу Америки.

– Мы понимаем, что на сегодняшний день способностей РФ победить нас в открытом бою не существует. Они сейчас загнаны в тупик. И крыса, загнанная в тупик, наиболее опасна. Мы готовимся очень активно к ближайшим месяцу-двум-трем, которые могут быть решающими в этом моменте, — отметил он.

Кроме того, Россия, несмотря на очевидность необходимости отвода войск, будет продолжать боевые действия, “поскольку они поставили все на кон”.

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— И сегодня мы, понимая эти вызовы, максимально готовимся, но понимаем также, что нам очень необходима помощь наших партнеров. И я хочу сказать, что та помощь, которая была в марте, апреле и мае – это совсем другая помощь, чем мы на сегодняшний день получаем. В Европе определенное количество стран также изменило свое мнение. И если они раньше, условно говоря, поставляли каски, некоторые – бронежилеты, то на сегодняшний день они поставляют тяжелое вооружение, которое нам очень необходимо, чтобы победить этого врага, — говорит Данилов.

Также он поблагодарил всех партнеров за помощью и подчеркнул, что “Украина защищает всю Европу от этого нашествия”.