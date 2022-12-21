РФ не может победить Украину в открытом бою. Данилов о решающих следующих трех месяцах войны
Следующие месяцы будут решающими на поле боя для Украины.
Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов в интервью Голосу Америки.
– Мы понимаем, что на сегодняшний день способностей РФ победить нас в открытом бою не существует. Они сейчас загнаны в тупик. И крыса, загнанная в тупик, наиболее опасна. Мы готовимся очень активно к ближайшим месяцу-двум-трем, которые могут быть решающими в этом моменте, — отметил он.
Кроме того, Россия, несмотря на очевидность необходимости отвода войск, будет продолжать боевые действия, “поскольку они поставили все на кон”.
— И сегодня мы, понимая эти вызовы, максимально готовимся, но понимаем также, что нам очень необходима помощь наших партнеров. И я хочу сказать, что та помощь, которая была в марте, апреле и мае – это совсем другая помощь, чем мы на сегодняшний день получаем.
В Европе определенное количество стран также изменило свое мнение. И если они раньше, условно говоря, поставляли каски, некоторые – бронежилеты, то на сегодняшний день они поставляют тяжелое вооружение, которое нам очень необходимо, чтобы победить этого врага, — говорит Данилов.
Также он поблагодарил всех партнеров за помощью и подчеркнул, что “Украина защищает всю Европу от этого нашествия”.