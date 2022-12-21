Декабрь, 21 в 16:58

Служба безопасности Украины проводит обыски на объектах УПЦ МП в Сумской области.

В частности речь идет о Софрониево-Молченском мужском монастыре Рождества Богородицы.

Об этом сообщает региональное управление СБУ.

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Обыски проводят вместе с работниками других правоохранительных органов в рамках контрразведывательных мероприятий.

— Учитывая вооруженную агрессию РФ, данные мероприятия проводятся в том числе для предотвращения использования религиозных общин как ячейки “русского мира” и обеспечения безопасности населения от провокаций и террористических актов, — сообщает СБУ.

Отмечается, что правоохранители проводят осмотр территории и помещений при непосредственном участии представителей церкви.

Силовики ищут лиц, которые могут быть причастны к незаконной деятельности на нанесении ущерба государственному суверенитету Украины. Также ищут запрещенные к обращению предметы.

СБУ проводит обыски в монастыре УПЦ МП в Сумской области / 3 фотографии

Все действия происходят в рамках действующего законодательства, отмечают в СБУ.