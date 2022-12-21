В Белом доме рассказали о новом пакете военного вооружения для Украины
Представитель Совета по нацбезопасности США Джон Кирби рассказал о грядущих поставках военного оборудования Украине.
Как он заявил, в ближайшее время будет сформирован новый пакет военной помощи для Украины.
— Мы предоставили Украине более 25 пакетов помощи, не считая других фондов и инициатив по оказанию помощи в безопасности за последние девять месяцев, и их будет больше, — сказал он.
Кирби уверен, что в ближайшие дни будет объявлен еще один пакет военной помощи для Украины.
— Когда он будет сформирован, то мы сможем говорить о содержании, сумме и сроках, чтобы украинские военные получили оборудование как можно быстрее, — добавил представитель Совета по нацбезопасности США.
Джон Кирби добавил, что Вашингтон хочет быть уверенным, что украинская власть и ВСУ смогут защитить страну от российского вторжения и вернуть утраченные земли, незаконно отнятые россиянами.
По его словам, война со временем трансформировалась, так как в начале войны речь шла о противотанковой технике, потом об артиллерии, а теперь о противовоздушной защите.