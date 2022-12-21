Декабрь, 21 в 1:17

Представитель Совета по нацбезопасности США Джон Кирби рассказал о грядущих поставках военного оборудования Украине.

Как он заявил, в ближайшее время будет сформирован новый пакет военной помощи для Украины.

— Мы предоставили Украине более 25 пакетов помощи, не считая других фондов и инициатив по оказанию помощи в безопасности за последние девять месяцев, и их будет больше, — сказал он.

Кирби уверен, что в ближайшие дни будет объявлен еще один пакет военной помощи для Украины.

Сейчас смотрят

— Когда он будет сформирован, то мы сможем говорить о содержании, сумме и сроках, чтобы украинские военные получили оборудование как можно быстрее, — добавил представитель Совета по нацбезопасности США.

Джон Кирби добавил, что Вашингтон хочет быть уверенным, что украинская власть и ВСУ смогут защитить страну от российского вторжения и вернуть утраченные земли, незаконно отнятые россиянами.

По его словам, война со временем трансформировалась, так как в начале войны речь шла о противотанковой технике, потом об артиллерии, а теперь о противовоздушной защите.