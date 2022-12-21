Впервые с 24 февраля: Зеленский едет в Вашингтон, чтобы выступить в Конгрессе — СМИ
Как пишут американские медиа, президент Владимир Зеленский планирует 21 декабря совершить первую зарубежную поездку с начала полномасштабной войны и приехать в Вашингтон, где выступит перед Конгрессом США.
Об этом сообщает американский телеканал CNN, издание Axios, а также ряд американских журналистов.
По данным CNN, которые ссылаются на два источника, знакомые с планом визита украинского лидера, Зеленский прибудет 21 декабря.
В то же время Axios пишет, что Зеленский выступит с обращением на объединенном заседании обеих палат Конгресса.
Реакция США
Официальный Вашингтон пока не комментировал визит Зеленского в Соединенные Штаты, как не было комментариев и со стороны официального Киева.
В то же время спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси призвала членов Конгресса физически присутствовать на следующем заседании. В письме к коллегам она попросила “всех членов Конгресса физически присутствовать на нашем заседании в среду вечером”, добавив, что “пожалуйста, присутствуйте на очень специальном заседании, посвященном демократии в среду вечером”. Больше деталей не приводится.
По данным американских СМИ, вероятная поездка президента Украины может быть связана с новым пакетом военной помощи от США, который, помимо прочего, может включать системы Patriot, о чем сообщали CNN. Переговоры по этим ЗРК с Вашингтоном вел лично Владимир Зеленский.