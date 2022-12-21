Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Україна

Впервые с 24 февраля: Зеленский едет в Вашингтон, чтобы выступить в Конгрессе — СМИ

Илья Нежигай, редактор ленты
Требует проверки
Володимир Зеленський
Фото: Офис президента

Как пишут американские медиа, президент Владимир Зеленский планирует 21 декабря совершить первую зарубежную поездку с начала полномасштабной войны и приехать в Вашингтон, где выступит перед Конгрессом США.

Об этом сообщает американский телеканал CNN, издание Axios, а также ряд американских журналистов.

По данным CNN, которые ссылаются на два источника, знакомые с планом визита украинского лидера, Зеленский прибудет 21 декабря.

Сейчас смотрят

В то же время Axios пишет, что Зеленский выступит с обращением на объединенном заседании обеих палат Конгресса.

Реакция США

Официальный Вашингтон пока не комментировал визит Зеленского в Соединенные Штаты, как не было комментариев и со стороны официального Киева.

В то же время спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси призвала членов Конгресса физически присутствовать на следующем заседании. В письме к коллегам она попросила “всех членов Конгресса физически присутствовать на нашем заседании в среду вечером”, добавив, что “пожалуйста, присутствуйте на очень специальном заседании, посвященном демократии в среду вечером”. Больше деталей не приводится.

По данным американских СМИ, вероятная поездка президента Украины может быть связана с новым пакетом военной помощи от США, который, помимо прочего, может включать системы Patriot, о чем сообщали CNN. Переговоры по этим ЗРК с Вашингтоном вел лично Владимир Зеленский.

Читайте
Процесс идет: Зеленский о передаче Украине систем ПВО Patriot

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Присоединяйтесь к нашему каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка