Декабрь, 21 в 1:04

Как пишут американские медиа, президент Владимир Зеленский планирует 21 декабря совершить первую зарубежную поездку с начала полномасштабной войны и приехать в Вашингтон, где выступит перед Конгрессом США.

Об этом сообщает американский телеканал CNN, издание Axios, а также ряд американских журналистов.

По данным CNN, которые ссылаются на два источника, знакомые с планом визита украинского лидера, Зеленский прибудет 21 декабря.

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В то же время Axios пишет, что Зеленский выступит с обращением на объединенном заседании обеих палат Конгресса.

Реакция США

Официальный Вашингтон пока не комментировал визит Зеленского в Соединенные Штаты, как не было комментариев и со стороны официального Киева.

В то же время спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси призвала членов Конгресса физически присутствовать на следующем заседании. В письме к коллегам она попросила “всех членов Конгресса физически присутствовать на нашем заседании в среду вечером”, добавив, что “пожалуйста, присутствуйте на очень специальном заседании, посвященном демократии в среду вечером”. Больше деталей не приводится.

По данным американских СМИ, вероятная поездка президента Украины может быть связана с новым пакетом военной помощи от США, который, помимо прочего, может включать системы Patriot, о чем сообщали CNN. Переговоры по этим ЗРК с Вашингтоном вел лично Владимир Зеленский.