Если Иран решится поставить РФ ракеты, это будет дополнительным вызовом для Украины — Данилов

Декабрь, 21 в 16:02

Украина владеет полной информацией о поставках Ираном беспилотников России, а также о переговорах стран о передаче другого вооружения на территорию РФ.

Об этом в интервью Голосу Америки заявил секретарь СНБО Алексей Данилов.

— У нас есть четкое понимание, по данным нашей разведки и разведки наших партнеров, что происходит с Ираном. Мы более чем уверены, что это иранские дроны. Они их поставляли в Российскую Федерацию, к сожалению, это происходит и сегодня. И для нас это большой вызов. Более того, нам точно известно, что Российская Федерация ведет с Ираном переговоры о поставках другого вооружения на территорию России, – сказал Данилов.

Он отметил, что, с одной стороны, Украина должна радоваться, что у РФ нет внутренней способности победить в этой войне без привлечения других стран, а с другой стороны, это будет дополнительный вызов, если Иран решится поставить России уже не только дроны, но и ракеты.

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Данилов отметил, что украинские военные уже научились отражать атаки дронов, однако есть и исключения, когда они достигают своей цели.