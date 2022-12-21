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Факты / Україна

Если Иран решится поставить РФ ракеты, это будет дополнительным вызовом для Украины — Данилов

Малиновская Ангелина, редактор ленты
Олексій Данілов
Фото: УНИАН

Украина владеет полной информацией о поставках Ираном беспилотников России, а также о переговорах стран о передаче другого вооружения на территорию РФ.

Об этом в интервью Голосу Америки заявил секретарь СНБО Алексей Данилов.

— У нас есть четкое понимание, по данным нашей разведки и разведки наших партнеров, что происходит с Ираном. Мы более чем уверены, что это иранские дроны. Они их поставляли в Российскую Федерацию, к сожалению, это происходит и сегодня. И для нас это большой вызов. Более того, нам точно известно, что Российская Федерация ведет с Ираном переговоры о поставках другого вооружения на территорию России, – сказал Данилов.

Он отметил, что, с одной стороны, Украина должна радоваться, что у РФ нет внутренней способности победить в этой войне без привлечения других стран, а с другой стороны, это будет дополнительный вызов, если Иран решится поставить России уже не только дроны, но и ракеты.

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Данилов отметил, что украинские военные уже научились отражать атаки дронов, однако есть и исключения, когда они достигают своей цели.

– Что касается 50% разрушений нашей энергетической системы, работающей не на военных, а на гражданское население: к сожалению, РФ как страна-террорист избрала именно такой путь войны с нашей страной. К сожалению, они не снимают с повестки дня очень простой вопрос, который они задают – это уничтожение нас как нации, – говорит Данилов.

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