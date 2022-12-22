Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Україна

100 тыс. потерь армии РФ и клавиатура для Ермака: реакция сети на встречу Зеленского с Байденом

Валентина Чорна, редактор ленты
100 тыс. потерь армии РФ и клавиатура для Ермака: реакция сети на встречу Зеленского с Байденом
Фото: Офис президента

Визит президента Украины Владимира Зеленского в США стал главной темой обсуждения в сети.

Украинцы уже создали десятки мемов о встрече Зеленского с американским коллегой Джо Байденом.

В своих шутках пользователи социальных сетей не обошли пса Патрона, отключение электроэнергии и потери армии РФ, которые уже в скором времени достигнут 100 тыс. убитыми.

Сейчас смотрят

Факты ICTV собрали подборку актуальных мемов о визите Зеленского в США.

Во время пресс-конференции Джо Байден заявил, что США будут поддерживать Украину на протяжении всего пути военного сопротивления Российской Федерации.

Также он напомнил, что США предоставили Украине транш новой помощи на $1,85 млрд, которые пойдут на оборудование, поставки боеприпасов для артиллерии, танков и среди которых будет ЗРК Patriot.

Читайте
Чем дольше продлится война, тем больше будет родителей, которые живут местью — Зеленский

Теги: , , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Присоединяйтесь к нашему каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка