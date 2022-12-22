Декабрь, 22 в 2:20

Визит президента Украины Владимира Зеленского в США стал главной темой обсуждения в сети.

Украинцы уже создали десятки мемов о встрече Зеленского с американским коллегой Джо Байденом.

В своих шутках пользователи социальных сетей не обошли пса Патрона, отключение электроэнергии и потери армии РФ, которые уже в скором времени достигнут 100 тыс. убитыми.

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Факты ICTV собрали подборку актуальных мемов о визите Зеленского в США.

Во время пресс-конференции Джо Байден заявил, что США будут поддерживать Украину на протяжении всего пути военного сопротивления Российской Федерации.

Также он напомнил, что США предоставили Украине транш новой помощи на $1,85 млрд, которые пойдут на оборудование, поставки боеприпасов для артиллерии, танков и среди которых будет ЗРК Patriot.