100 тыс. потерь армии РФ и клавиатура для Ермака: реакция сети на встречу Зеленского с Байденом
Визит президента Украины Владимира Зеленского в США стал главной темой обсуждения в сети.
Украинцы уже создали десятки мемов о встрече Зеленского с американским коллегой Джо Байденом.
В своих шутках пользователи социальных сетей не обошли пса Патрона, отключение электроэнергии и потери армии РФ, которые уже в скором времени достигнут 100 тыс. убитыми.
Факты ICTV собрали подборку актуальных мемов о визите Зеленского в США.
#100k #Зеленський #байден #меми pic.twitter.com/Nq3X1INqYZ
— УкрМемиСпілка (@UkrMemSpilka) December 21, 2022
Во время пресс-конференции Джо Байден заявил, что США будут поддерживать Украину на протяжении всего пути военного сопротивления Российской Федерации.
Также он напомнил, что США предоставили Украине транш новой помощи на $1,85 млрд, которые пойдут на оборудование, поставки боеприпасов для артиллерии, танков и среди которых будет ЗРК Patriot.