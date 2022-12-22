Декабрь, 22 в 0:57

Украина ожидает от Соединенных Штатов новые поставки зенитно-ракетных комплексов Patriot.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский во время совместной пресс-конференции с американским лидером Джо Байденом.

Его спросили, имеет ли он какое-то сообщение, которое бы он хотел передать президенту России Владимиру Путину. В ответ на это, Зеленский заявил, что вместо российского лидера может передать сигналы Джо Байдену.

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— Я стою в США с Байденом, потому что я его уважаю за его человечность. Я могу передавать месседжи президенту Байдену. Например, если сейчас не очень серьезно, то вы спросили, что будет после ЗРК Patriot? После Patriot мы еще раз дадим сигнал президенту Байдену, что мы еще хотели бы Patriot, — сказал Владимир Зеленский, после чего в пресс-зале раздался смех.

Комментируя эти слова, Джо Байден добавил, что “мы работаем над этим”.

Напомним, перед встречей президентов Украины и США стало известно, что Вашингтон объявил о новом пакете военной помощи, в котором, среди прочего, был один комплекс ЗРК Patriot.