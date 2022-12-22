Декабрь, 22 в 0:25

Чем дольше продолжается развязанная Российской Федерацией война против Украины, тем больше будет украинских родителей, которые живут местью.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский во время совместной пресс-конференции с американским лидером Джо Байденом.

— Для меня, как для президента, справедливый мир — это никаких компромиссов относительно нашей территориальной целостности, нашего суверенитета… Хочу вам сказать как отец. Вы знаете, как у нас родители потеряли своих сыновей на фронте, или своих дочерей. Что для них этот справедливый мир? Это ничто. Их не интересуют никакие возмещения. Все чем они живут — это месть. И чем дольше будет идти война, тем больше будет таких родителей, которые будут жить местью, — сказал Зеленский.

Он подчеркнул, что нет никакого справедливого мира в войне, которую принесла на территорию Украины “нелюди” из России.

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Перед этим Владимир Зеленский отметил, что Украина и США имеют четкое видение того, как в ближайшие месяцы улучшить оборонную способность Украины. А сам Зеленский возвращается домой с прекрасными новостями.

В то же время Джо Байден заявил, что США будут поддерживать Украину на протяжении всего пути военного сопротивления Российской Федерации.