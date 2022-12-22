Энергосистема Украины выдержит даже после новой массированной атаки РФ — Галущенко

Декабрь, 22 в 15:10

Энергосистема Украины выдержит даже после новых волн российских атак.

Об этом в эфире ведущему общенационального марафона на ICTV Вадиму Карпьяку сообщил министр энергетики Герман Галущенко.

— Враг не остановится и продолжит наносить ракетные удары. Однако мы уже с 10 октября живем под ежедневными обстрелами энергосистем. Они разной массированности, но они есть. И мы держим энергосистему уже третий месяц, и мы ее удержим, – сообщил Галущенко.

Напомним, что ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что к Новому году российские оккупанты хотят оставить украинцев без света, поэтому нужно готовиться к новым атакам РФ по энергосистеме.