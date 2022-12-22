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Факты / Україна

Энергосистема Украины выдержит даже после новой массированной атаки РФ — Галущенко

Малиновская Ангелина, редактор ленты
герман галущенко
Фото: УНИАН

Энергосистема Украины выдержит даже после новых волн российских атак.

Об этом в эфире ведущему общенационального марафона на ICTV Вадиму Карпьяку сообщил министр энергетики Герман Галущенко.

— Враг не остановится и продолжит наносить ракетные удары. Однако мы уже с 10 октября живем под ежедневными обстрелами энергосистем. Они разной массированности, но они есть. И мы держим энергосистему уже третий месяц, и мы ее удержим, – сообщил Галущенко.

Напомним, что ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что к Новому году российские оккупанты хотят оставить украинцев без света, поэтому нужно готовиться к новым атакам РФ по энергосистеме.

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