G7 заявил о готовности предоставить Украине $32 млрд помощи в 2023 году
G7 заявил о выделении $32 млрд финансовой помощи в 2023 году, таким образом подчеркнув непреклонную поддержку Украины.
Об этом говорится в совместном заявлении министров финансов G7.
— Чтобы подчеркнуть нашу непреклонную преданность поддержке Украины вместе с международным сообществом, сегодня мы подтверждаем наш общий подход к скоординированной бюджетной и экономической поддержке в следующем году в соответствии с потребностями правительства Украины, — отмечается в документе.
$32 млрд бюджетной и экономической поддержки будут включать:
- €18 млрд от ЕС, дополненных грантовым компонентом от государств-членов для покрытия процентных расходов;
- пакет поддержки со стороны США, предложенный администрацией Джо Байдена, который может быть одобрен Конгрессом уже на этой неделе;
- $500 млн в рамках дальнейшего кредитования Всемирного банка от гарантии Британии;
- 115 млн канадских долларов в виде тарифных поступлений от импорта из России и Белоруссии.
Япония также готовит дополнительную бюджетную поддержку Украине на следующий год.
— Эти значительные обязательства, основанные на четком определении потребностей Украины, придают Украине уверенность и позволяют правительству продолжать предоставление основных услуг, проводить важнейшие ремонтные работы и стабилизировать экономику.
Мы готовы сделать больше, если это будет необходимо, относительно бюджетной и экономической поддержки в дополнение к нашей военной, гуманитарной помощи, сотрудничеству в сфере развития и поддержки на ранней стадии восстановления, — сообщают в совместном заявлении.