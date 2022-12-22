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Факты / Україна

G7 заявил о готовности предоставить Украине $32 млрд помощи в 2023 году

Малиновская Ангелина, редактор ленты
G7 заявил о готовности предоставить Украине $32 млрд помощи в 2023 году
Фото: Depositphotos

G7 заявил о выделении $32 млрд финансовой помощи в 2023 году, таким образом подчеркнув непреклонную поддержку Украины.

Об этом говорится в совместном заявлении министров финансов G7.

— Чтобы подчеркнуть нашу непреклонную преданность поддержке Украины вместе с международным сообществом, сегодня мы подтверждаем наш общий подход к скоординированной бюджетной и экономической поддержке в следующем году в соответствии с потребностями правительства Украины, — отмечается в документе.

$32 млрд бюджетной и экономической поддержки будут включать:

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  • €18 млрд от ЕС, дополненных грантовым компонентом от государств-членов для покрытия процентных расходов;
  • пакет поддержки со стороны США, предложенный администрацией Джо Байдена, который может быть одобрен Конгрессом уже на этой неделе;
  • $500 млн в рамках дальнейшего кредитования Всемирного банка от гарантии Британии;
  • 115 млн канадских долларов в виде тарифных поступлений от импорта из России и Белоруссии.
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Япония также готовит дополнительную бюджетную поддержку Украине на следующий год.

— Эти значительные обязательства, основанные на четком определении потребностей Украины, придают Украине уверенность и позволяют правительству продолжать предоставление основных услуг, проводить важнейшие ремонтные работы и стабилизировать экономику.

Мы готовы сделать больше, если это будет необходимо, относительно бюджетной и экономической поддержки в дополнение к нашей военной, гуманитарной помощи, сотрудничеству в сфере развития и поддержки на ранней стадии восстановления, — сообщают в совместном заявлении.

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