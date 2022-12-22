G7 заявил о готовности предоставить Украине $32 млрд помощи в 2023 году

Декабрь, 22 в 17:37

G7 заявил о выделении $32 млрд финансовой помощи в 2023 году, таким образом подчеркнув непреклонную поддержку Украины.

Об этом говорится в совместном заявлении министров финансов G7.

— Чтобы подчеркнуть нашу непреклонную преданность поддержке Украины вместе с международным сообществом, сегодня мы подтверждаем наш общий подход к скоординированной бюджетной и экономической поддержке в следующем году в соответствии с потребностями правительства Украины, — отмечается в документе.

$32 млрд бюджетной и экономической поддержки будут включать:

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€18 млрд от ЕС, дополненных грантовым компонентом от государств-членов для покрытия процентных расходов;

пакет поддержки со стороны США, предложенный администрацией Джо Байдена, который может быть одобрен Конгрессом уже на этой неделе;

$500 млн в рамках дальнейшего кредитования Всемирного банка от гарантии Британии;

115 млн канадских долларов в виде тарифных поступлений от импорта из России и Белоруссии.

Япония также готовит дополнительную бюджетную поддержку Украине на следующий год.