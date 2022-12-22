Декабрь, 22 в 6:13

Российские войска и дальше сосредотачивают усилия на наступлении на Бахмутском и Авдеевском направлениях, а также пытаются улучшить тактическое положение на Купянском и Лиманском направлениях.

Карта боевых действий в Украине на 22.12.2022

Полномасштабная война в Украине длится уже 302-е сутки.

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За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине.