Карта боевых действий на 22.12.2022 – ситуация на фронте
Фото: Генштаб ВСУ
Российские войска и дальше сосредотачивают усилия на наступлении на Бахмутском и Авдеевском направлениях, а также пытаются улучшить тактическое положение на Купянском и Лиманском направлениях.
Карта боевых действий в Украине на 22.12.2022
Полномасштабная война в Украине длится уже 302-е сутки.
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За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине.