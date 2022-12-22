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Факты / Україна

Напряжение растет: на Херсонщине между российскими силовиками и военными возник конфликт

Малиновская Ангелина, редактор ленты
Напряжение растет: на Херсонщине между российскими силовиками и военными возник конфликт

На Херсонском направлении между российскими силовиками и военными произошел конфликт из-за недостаточного материального обеспечения.

— Между оккупационными силовиками (Росгвардия, ФСБ, — Ред.) и военными нарастает напряжение из-за недостаточного материального обеспечения. Да, первые отбирают лучшие транспортные средства, которые доставляют оккупанты на временно оккупированные территории, — сообщают в Центре национального сопротивления.

Отмечается, что российские военные получают обеспечение потребностей по избыточному принципу. Ситуацию осложняет негласный запрет на доставку новых транспортных средств через Крым, который ввели оккупанты.

— Такая ситуация снижает нравственное состояние россиян на левом берегу Херсонщины, — отмечается в сообщении.

К слову, в Херсонской области найдены массовые захоронения жертв российских военных, среди них – девушка-подросток.

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