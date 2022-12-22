Декабрь, 22 в 21:41

Украине придется импортировать электроэнергию из Европы, если энергосистема пострадает еще больше в результате атак РФ.

Об этом рассказал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в интервью агентству Интерфакс-Украина.

Он отметил, что сейчас наше государство не торопится это делать из-за высоких цен на электричество в Евросоюзе.

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– Если генерация пострадает еще больше, нам придется импортировать электроэнергию… Мы понимаем, что импорт уже сейчас не повредил бы. Но это дорого, мы не можем ни повысить тарифы, ни компенсировать разницу из бюджета, – объяснил глава правительства.

Он уточнил, что в других странах Европы электричество стоит ориентировочно втрое дороже, чем в Украине.

Так что если Киев купит импортную электроэнергию, а тарифы для населения будут оставаться неизменными, то бизнес будет вынужден платить больше.

– Втрое дороже – это и риски для бизнеса, и социальные риски, что все будет дорожать. Поэтому мы говорим с нашими партнерами, чтобы в случае необходимости импорта электроэнергии мы получали финансовую компенсацию, — подчеркнул Шмыгаль.

По его словам, речь идет о компенсации разницы между европейской и украинской ценой на электроэнергию. Сумма может составить до €800 млн, однако все зависит от обстоятельств.

– Если мы переживем декабрь – уже €200 млн нам не нужно, прожили январь – остается €400 млн, – заявил премьер.

Как рассказал министр энергетики Украины Герман Галущенко, импорт электроэнергии может помочь стабилизировать энергосистему. Украина уже проводила тестирование этой опции, импортировав небольшие объемы электричества из Румынии и Словакии.

Недавно президент Владимир Зеленский отмечал, что Украине требуется импорт электроэнергии из Евросоюза в объеме до 2 ГВт хотя бы до завершения этого отопительного сезона.