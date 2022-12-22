Декабрь, 22 в 1:39

Президент России Владимир Путин имеет больное и неадекватное отношение к миру и больше не является субъектом цивилизованных людей.

Об этом 21 декабря заявил президент Владимир Зеленский во время совместной пресс-конференции с американским лидером Джо Байденом.

Украинского лидера спросили, какое сообщение он бы хотел передать Владимиру Путину.

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— Какие месседжи можно ему (посылать, — Ред.) после того, что он отравил нашу гражданскую, спокойную жизнь… Я считаю больным его отношение к миру, абсолютно неадекватным — для чего ему отправлять месседжи. Он сегодня должен быть заинтересован, чтобы мир на него обращал внимание. Он больше не субъект цивилизованных людей, — сказал президент Зеленский.

Владимир Зеленский считает, что Путин хочет после Украины пойти дальше, где раньше “было мощное присутствие Советского Союза”.

В то же время он считает, что президенту РФ стоит быть заинтересованным в том, чтобы сохранить хоть что-то от культуры и истории своего народа и российского государства.

Зато украинский лидер добавил, что вместо этого может передать сообщение президенту Байдену, содержание которого будет касаться передачи дополнительных ЗРК Patriot Украине.

Напомним, перед встречей президентов Украины и США стало известно, что Вашингтон объявил о новом пакете военной помощи, в котором, среди прочего, был один комплекс ЗРК Patriot.