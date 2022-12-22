Декабрь, 22 в 15:58

Министр обороны Украины Алексей Резников провел телефонные переговоры с главой Пентагона Ллойдом Остином. Среди прочего, речь шла о предоставлении нашему государству зенитно-ракетного комплекса Patriot.

Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны Украины.

Резников заверил американского коллегу, что украинские защитники быстро освоят новую систему.

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– Мы благодарны за очередной пакет помощи в сфере безопасности, особенно за новые возможности для защиты нашего неба от жестоких нападений России. Украинские воины быстро освоят систему Patriot. Они неоднократно доказывали свое мастерство, — подчеркнул Резников.

Had a phone call with @SecDef Lloyd J. Austin III

Grateful for another package of security assistance, especially for the new capabilities to defend our skies from russia’s brutal attacks.

???????? PATRIOTic soldiers will master these systems quickly.They proved their skills many times pic.twitter.com/fB9zo32q3q — Oleksii Reznikov (@oleksiireznikov) December 22, 2022

Как известно, Украина неоднократно призывала США предоставить ЗРК Patriot для защиты неба – на фоне постоянных ракетных атак РФ. Эти системы эффективны для перехвата баллистических и крылатых ракет. В то же время, в Белом доме не спешили включать ЗРК в пакеты помощи, объясняя такую позицию логистическими проблемами доставки и сложностью в обслуживании комплексов.

21 декабря Вашингтон объявил о новом пакете военной помощи для Украины на $1,8 млрд. В него впервые вошла батарея Patriot и боеприпасы к ней.

Как объяснили в Воздушных силах ВСУ, Patriot помогут отогнать российскую авиацию как можно дальше от границ Украины. Одна батарея ЗРК содержит машины снабжения и от четырех до восьми пусковых установок (в каждой из них четыре ракеты).