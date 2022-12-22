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Факты / Україна

Резников – главе Пентагона: Украинские военные быстро освоят Patriot

Юлия Соколова, редактор ленты
Олексій Резніков та Ллойд Остін
Фото: Getty Images

Министр обороны Украины Алексей Резников провел телефонные переговоры с главой Пентагона Ллойдом Остином. Среди прочего, речь шла о предоставлении нашему государству зенитно-ракетного комплекса Patriot.

Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны Украины.

Резников заверил американского коллегу, что украинские защитники быстро освоят новую систему.

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– Мы благодарны за очередной пакет помощи в сфере безопасности, особенно за новые возможности для защиты нашего неба от жестоких нападений России. Украинские воины быстро освоят систему Patriot. Они неоднократно доказывали свое мастерство, — подчеркнул Резников.

Как известно, Украина неоднократно призывала США предоставить ЗРК Patriot для защиты неба – на фоне постоянных ракетных атак РФ. Эти системы эффективны для перехвата баллистических и крылатых ракет. В то же время, в Белом доме не спешили включать ЗРК в пакеты помощи, объясняя такую позицию логистическими проблемами доставки и сложностью в обслуживании комплексов.

21 декабря Вашингтон объявил о новом пакете военной помощи для Украины на $1,8 млрд. В него впервые вошла батарея Patriot и боеприпасы к ней.

Как объяснили в Воздушных силах ВСУ, Patriot помогут отогнать российскую авиацию как можно дальше от границ Украины. Одна батарея ЗРК содержит машины снабжения и от четырех до восьми пусковых установок (в каждой из них четыре ракеты).

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Источник: Минобороны
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