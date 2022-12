Министр обороны Украины Алексей Резников провел телефонные переговоры с главой Пентагона Ллойдом Остином. Среди прочего, речь шла о предоставлении нашему государству зенитно-ракетного комплекса Patriot.

Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны Украины.

Резников заверил американского коллегу, что украинские защитники быстро освоят новую систему.

Had a phone call with @SecDef Lloyd J. Austin III

Grateful for another package of security assistance, especially for the new capabilities to defend our skies from russia’s brutal attacks.

???????? PATRIOTic soldiers will master these systems quickly.They proved their skills many times pic.twitter.com/fB9zo32q3q

— Oleksii Reznikov (@oleksiireznikov) December 22, 2022