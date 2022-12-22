Россияне издеваются над украинскими пленными, вывозя их на фальшивые обмены — омбудсмен
Российские оккупанты издеваются над украинскими пленными — везут якобы на обмен, а потом возвращают обратно в колонию под предлогом якобы отказа Украины их забирать.
В Офисе уполномоченного Верховной Рады по правам человека считают это разновидностью пыток.
Об этом сообщается в Telegram-канале омбудсмена по результатам онлайн-встречи в Координационном штабе с семьями военнослужащих, оказавшихся в российском плену.
Также отмечается, Украина постоянно поднимает вопрос об обращении с украинскими пленными на международном уровне.
— Благодаря этому давлению условия содержания в последнее время улучшились. Об этом свидетельствуют и те, кто вернулся из плена, — добавили в офисе Дмитрия Лубинца.
Напомним, 14 декабря в рамках обмена пленными в Украину вернулись 64 воина ВСУ.
Фото: Координационный штаб по обращению с пленными