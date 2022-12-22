Декабрь, 22 в 16:49

Российские оккупанты издеваются над украинскими пленными — везут якобы на обмен, а потом возвращают обратно в колонию под предлогом якобы отказа Украины их забирать.

В Офисе уполномоченного Верховной Рады по правам человека считают это разновидностью пыток.

Об этом сообщается в Telegram-канале омбудсмена по результатам онлайн-встречи в Координационном штабе с семьями военнослужащих, оказавшихся в российском плену.

Также отмечается, Украина постоянно поднимает вопрос об обращении с украинскими пленными на международном уровне.

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— Благодаря этому давлению условия содержания в последнее время улучшились. Об этом свидетельствуют и те, кто вернулся из плена, — добавили в офисе Дмитрия Лубинца.

Напомним, 14 декабря в рамках обмена пленными в Украину вернулись 64 воина ВСУ.

Фото: Координационный штаб по обращению с пленными