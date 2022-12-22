Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Україна

Россияне издеваются над украинскими пленными, вывозя их на фальшивые обмены — омбудсмен

Евгения Грейс, редактор ленты
Фото: Координаційний штаб з поводження з полоненими

Российские оккупанты издеваются над украинскими пленными — везут якобы на обмен, а потом возвращают обратно в колонию под предлогом якобы отказа Украины их забирать.

В Офисе уполномоченного Верховной Рады по правам человека считают это разновидностью пыток.

Об этом сообщается в Telegram-канале омбудсмена по результатам онлайн-встречи в Координационном штабе с семьями военнослужащих, оказавшихся в российском плену.
Также отмечается, Украина постоянно поднимает вопрос об обращении с украинскими пленными на международном уровне.

Сейчас смотрят

— Благодаря этому давлению условия содержания в последнее время улучшились. Об этом свидетельствуют и те, кто вернулся из плена, — добавили в офисе Дмитрия Лубинца.

Напомним, 14 декабря в рамках обмена пленными в Украину вернулись 64 воина ВСУ.

Читайте
Плен в Еленовке и психологическое давление: воспоминания защитника Мариуполя, от которых стынет кровь

Фото: Координационный штаб по обращению с пленными

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Присоединяйтесь к нашему каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка