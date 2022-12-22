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Факты / Україна

В Мариуполе обнаружено еще 10 300 новых могил — AP

Малиновская Ангелина, редактор ленты
В Мариуполе обнаружено еще 10 300 новых могил — AP

Во временно оккупированном Мариуполе нашли около 10 300 новых могил, большинство из которых находятся на кладбище в Старом Крыму.

По данным спутниковых снимков, с начала марта зафиксировано значительное расширение мест захоронений. Общая площадь, где расположены могилы, составляет более 51 500 кв.м.

Журналисты The Associated Press провели расследование с помощью дронов и зафиксировали, как россияне использовали тяжелую технику для рытья длинных траншей, которые затем были засыпаны.

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— Могилы выглядели как земляные насыпи, иногда с деревянными крестами с именами и датами, но в основном с нацарапанными от руки цифрами, маленькие таблички. Несколько могил были отмечены более чем одним номером, что потенциально указывало на более чем один набор человеческих останков, — говорится в сообщении.

В агентстве отмечают, что в среднем на территории массовых захоронений расположена одна могила на каждые 6 кв.м. Журналисты также смогли проанализировать кладбища в селах Мангуш и Виноградное, где с марта были вырыты аналогичные братские могилы.

Фото: Maxar

Источник: AP
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