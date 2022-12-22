В пригороде Днепра раздаются взрывы
Требует проверки
Фото: Depositphotos
В пригороде Днепра раздаются взрывы.
Об этом пишут в соцсетях.
– Днепр. Были слышны взрывы. Предварительно – ПВО. Будьте в укрытиях, – сообщил Telegram-канал Вооруженные силы Украины. Война с оккупантами.
Ожидаем официальную информацию.
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Напомним, что 6 декабря в Днепре дважды за день прогремела серия взрывов во время сигнала воздушной тревоги.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 302-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.
Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.