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Факты / Україна

В пригороде Днепра раздаются взрывы

Малиновская Ангелина, редактор ленты
Требует проверки
В пригороде Днепра раздаются взрывы
Фото: Depositphotos

В пригороде Днепра раздаются взрывы.

Об этом пишут в соцсетях.

– Днепр. Были слышны взрывы. Предварительно – ПВО. Будьте в укрытиях, – сообщил Telegram-канал Вооруженные силы Украины. Война с оккупантами.

Ожидаем официальную информацию.

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Напомним, что 6 декабря в Днепре дважды за день прогремела серия взрывов во время сигнала воздушной тревоги.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 302-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

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