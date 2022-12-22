Декабрь, 22 в 13:11

Не все системы ПВО Patriot способны поражать баллистические цели как Искандер-М, которыми РФ атакует Украину.

Об этом в эфире Єдиних новин сообщил спикер Воздушных сил Юрий Игнат.

— Не все модификации, речь идет о PAC 3, которые действительно могут поражать именно баллистические ракеты, такие как Искандер-М, которые находятся на вооружении у оккупантов, – говорит он.

Кроме того, Игнат подчеркнул, что американские системы ПВО Patriot являются одними из самых лучших комплексов в мире. Модификация, которую украинцы получат от США, пока не известна – это не разглашается.

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– Надеемся, что это будет один из лучших передовых комплексов, способный уничтожать не только аэродинамические, но и баллистические цели. Одна батарея – это должно быть только начало, – говорит спикер.

Игнат объяснил, что одна батарея содержит машины снабжения и от четырех до восьми пусковых установок. В одной пусковой – четыре ракеты.

— Дальность поражения Patriot – до 150 км по аэродинамическим целям, – добавил пресс-секретарь Воздушных сил.

Он отметил, что такое ПВО сможет прикрывать и линию фронта, и объекты критической инфраструктуры. Решение о местах их размещения будет принимать высшее военное руководство Украины.