Декабрь, 22 в 2:09

Весь Конгресс США ожидает выступления президента Владимира Зеленского в Капитолии.

Об этом шла речь во время совместного выступления для журналистов президента Владимира Зеленского и спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси.

Ожидается, что выступление президента Украины начнется 22 декабря в 02:30.

Сейчас смотрят

— Мы здесь сегодня, чтобы поздравить храброго, мужественного президента Зеленского, чтобы похвалить — не только его, но и мужественный, объединенный народ Украины за то, что он делает для защиты демократии, — сказала Пелоси журналистам.

Она отметила, что “весь Конгресс, демократы и республиканцы, Палата представителей и Сенат, с нетерпением ждут услышать” Владимира Зеленского.

В свою очередь президент Украины коротко обратился к журналистам, отметив, что он уже второй раз в Капитолии США и последний раз был здесь еще до полномасштабного российского вторжения в Украину.

— Что я могу сказать? Другое, другое ощущение, будто другая история, будто другая жизнь. Но так или иначе в этой жизни очень важен Конгресс Соединенных Штатов, это большой друг Украины, украинского народа, действительно свободы, свободы украинцев. И я вас очень благодарю. Вы поддержали нас в финансовой поддержке… Большое вам спасибо, — сказал он.

Напомним, Нэнси Пелоси ранее была с визитом в Киеве уже после того, как Россия развязала против Украины широкомасштабную агрессию, где встретилась с Зеленским. В поездке к ней присоединились несколько высокопоставленных демократов из Палаты представителей.